Brandweer Tielt viert Sint-Barbara

De burgemeester en het schepencollege ontvingen het brandweerkorps van Tielt in het stadhuis. De burgemeester sprak hen toe en bedankte hen voor bewezen diensten.

De brandweerpost in Tielt speelt een belangrijke rol in de zone Midwest. Zo leveren ze zes van de veertien zonale duikers en het grootste aantal gaspakdragers. Het korps was dringend op zoek naar nieuwe krachten. Dankzij een opvallende campagne starten binnenkort zeven nieuwe kandidaten aan hun opleiding. Het jeugdkorps was ook in groten getale aanwezig, een garantie voor de toekomst.

Het werk is niet vanzelfsprekend. Naast de vele opleidingen en oefenuren, moeten de brandweermannen hun vaak onregelmatige diensten combineren met werk en gezin, en zijn interventies altijd risicovol. In 2022 rukte zone Tielt tot nu toe 562 keer uit. “Ze bleven gespaard van extreme interventies hoewel voor de burgers een interventie altijd een grote impact heeft”, klonk het bij majoor Lieven Ryckaert. Ook de plannen voor de bouw van de nieuwe kazerne werden besproken.

Door de stijgende bouwkosten moeten er keuzes gemaakt worden. De burgemeester en de majoor benadrukten de vlotte samenwerking tussen het korps en de stad. Beide partijen zijn het erover eens dat een degelijk onderkomen cruciaal is voor een goede hulpverlening. Na de speeches werden verschillende eretekens en brevetten uitgereikt. De eretekens waren voor Frankie Minne, Heink De Winter, Chris Claeys en Edwin Baert.

(LVS/foto LVS)