Brandweer Tielt viert 200-jarig bestaan met grootschalige Veiligheidsdag: “Minder branden door preventie”

De Tieltse brandweer mag dit jaar maar liefst 200 kaarsjes uitblazen. Een jubileum dat ze uiteraard niet zomaar laten passeren. Zo staat er in het weekend van 18 tot 20 augustus onder andere een extra grote editie van de Veiligheidsdag gepland, net als een klein festival.

De eerste aantekeningen over een Tieltse brandweer dateren al van 1823. Dat betekent dat de brandweer van Tielt ouder is dan België zelf. “Het maakt van ons korps ongetwijfeld een van de oudste van West-Vlaanderen”, weet majoor Lieven Rijckaert “Toen hadden de spuitgasten nog de naam spuytebaesen. Het korps bestond uit paterkes.”

Branden

Intussen groeide de Tieltse brandweer uit tot een ruim korps, dat echter in de loop van de geschiedenis ook een aantal gebeurtenissen meemaakte die in het collectief geheugen gegrift staan. “Denk dan maar aan de vliegtuigcrash van 1971, twee keer brand in café Harlekijn, de zeven brandstichtingen in Kanegem uit 1976, maar ook zware branden in onder andere het Sint-Andriesziekenhuis en Latexco”, somt brandweerman Glenn Maes op.

“Maar natuurlijk zijn er ook heel wat mooie momenten geweest, zoals de komst van nieuwe voertuigen, de invoering van het personenoproepsysteem, de vier edities van de Fire-Run voor andersvaliden en de opstart van de jeugdbrandweer in 1995 die ook vandaag nog een 20-tal jonge leden telt.” De afgelopen jaren veranderde er veel aan de organisatie van de brandweer.

Samenwerking

“We traden in 2015 met de Tieltse brandweerpost toe tot hulpverleningszone Midwest. Dat bevorderde ook de samenwerking met de omliggende korpsen. Er wordt ook steeds meer ingezet op preventie, waardoor we toch minder ongevallen en branden merken bij de interventies.” 200 jaar brandweer Tielt kan uiteraard niet onopgemerkt voorbij gaan. Zo heeft het korps zich naar aanleiding van de verjaardag een nieuw hemd met bijzonder logo aangemeten.

Op vrijdag 18 augustus gaat het feestje van start met Fire Rock 200, een klein festival in de Europahal van Tielt. “We plannen er optredens van Noise Tit en Maïskie Molie”, aldus Glenn.

Op zaterdag is er dan een privéfeest voor de brandweer zelf, maar op zondag 20 augustus staat weer iets voor het grote publiek gepland. “De vorige editie van onze veiligheidsdag dateert alweer van 2016, door corona moesten we een editie overslaan. Nu plannen we die opnieuw, maar groter en ruimer dan alle voorgaande edities. We kunnen daarvoor rekenen op heel wat medewerking van externe partners.”

Zo zal niet alleen de brandweer van Tielt aanwezig zijn, ook het korps van Aarsele tekent present. Daarnaast zal je de politie, het Rode Kruis, de douane en DOVO zien met infostanden en demo’s. “We trekken onze veiligheidsdag bewust breed open, zodat de mensen meer te weten kunnen komen over allerlei verschillende veiligheidsdiensten. Heel bijzonder is ook de afvaardiging van de brandweer van zusterstad Gross Gerau, zij zullen de bestrijding van een voertuigbrand demonstreren. Ook de mugheli maakt zijn opwachting en voor de kinderen is voldoende animatie voorzien.” De geschiedenis van de brandweer van Tielt wordt dan weer getoond via een kleine fototentoonstelling.”

Praktisch

De toegang tot Fire Rock 200 op vrijdag 18 augustus kost 10 euro, drankje inbegrepen. Het festival gaat van start om 19.30 uur in de Europahal. De demonstraties op de Veiligheidsdag beginnen om 13.30 uur in en rond de Europahal. De toegang is volledig gratis. (Lien Depauw)