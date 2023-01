Brandweer steunt wzc animatieteams

De Ardooise brandweer heeft afgelopen maanden met een markt voor een solidariteitsactie gezorgd in de twee Ardooise woonzorgcentra. Met de organisatie van deze markt hebben ze centen bijeengesprokkeld.

Tijdens hun nieuwjaarsdrink hebben ze de opbrengt van hun initiatief overhandigd aan de verantwoordelijken van de beide zorgcentra, Hardoy en BEN. De beide wzc’s zullen de cheque van 1.650 euro besteden aan de animatie binnen het wzc. De organisatie van de twee markten kwam er als tegenprestatie omdat de brandweer bij momenten een beroep kon doen op de catering van de wzc’s. De markt in Hardoy was een schot in de roos dankzij het goede weer. In BEN was het hondenweer en moest men het programma beperken. Maar de opbrengst werd netjes solidair verdeeld. (foto JM)