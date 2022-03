Brandweer staat centraal in leven van Nico De Vrieze: “Niets is er mooier dan mensen mogen helpen”

Nico De Vrieze zet mee zijn schouders onder duikclub Blue Lagoon in Tielt. Hij is beroepshalve brandweerman, maar is eveneens een van de gemotiveerde brandweervrijwilligers in Tielt. “Bij de recente storm moesten we in drie dagen tijd 370 oproepen verwerken.”

Een gezin met drie kinderen combineert Nico De Vrieze met een job met onregelmatige uren en enkele hobby’s die toch behoorlijk wat tijd opslorpen. “Maar omdat ik in een ploegenstelsel werk, heb ik andere momenten vrij”, klinkt het nuchter.

Was je al van jongs af gebeten door de brandweermicrobe?

“Niet echt. Maar toen ik destijds te horen kreeg dat brandweer Aarsele, zoals het toen nog heette, mensen zocht, heb ik me aangemeld. Maar niet met de bedoeling om daar mijn job van te maken. Daar is het mijn vrouw die me een duwtje heeft gegeven. Voor de vacante plaatsen in Gent waren wel duizend kandidaten, ik kwam als vierde uit de testen en mocht meteen beginnen. Sinds 2003, volgend jaar dus al 20 jaar, is het dus mijn beroep. Omdat we in Tielt kwamen wonen, heb ik in 2007 ook de overstap gemaakt van Aarsele naar Tielt. Nu maak ik dus deel uit van de post Tielt van de zone Midwest. In Gent werk ik bij de Brandweerzone Centrum, post Gent.”

Een korps dat niet te vergelijken is met Aarsele en Tielt wellicht?

“Uiteraard niet. Gent telt in totaal 500 beroepsbrandweermannen en -vrouwen en ook nog eens evenveel vrijwilligers. Ik ben er brandweerduiker, dit al sinds 2004. Ik maak ook deel uit van het RED-team dat mensen met touwen uit benarde posities gaat bevrijden. En ik ben ook gaspakdrager. Ondertussen heb ik de graad van luitenant bereikt en als ploeg-officier stuur ik samen met twee collega’s een ploeg van 94 mensen aan. Ik ben vooral verantwoordelijk voor de waterongevallen en voor de duikers en moet zo ook zorgen dat alles in orde is met de boten en voertuigen van de duikers. In totaal tellen we daar 60 duikers met daar bovenop nog eens 30 oppervlakte-assistenten. Dat zijn dus de mensen die assistentie verlenen vanop het droge. Onze zone reikt van Zelzate tot Zulte, een enorm gebied dus. Vorig jaar deed ik zelf 400 interventies, meestal vanuit de commandowagen.”

Is dit een job die je tot je pensioen denkt uit te oefenen?

“Zeker. Niets is toch mooier dan mensen helpen. Soms krijgen we wel eens een vreemde oproep. Zoals een man die ons belde omdat het enorm warm werd in zijn huis. Bleek de batterij van zijn thermostaat leeg te zijn, waardoor de warmte niet meer geregeld werd. Met een batterij uit onze zaklamp losten we dat met plezier op. Je mag niet vergeten dat in een stad als Gent niet iedereen een breed sociaal vangnet heeft en zomaar iemand kan opbellen. Dus daarom staan we de mensen ook graag bij met zaken die niet tot onze kerntaken behoren.”

Ik doe nu ook aan skydiven, ik duik nu ook in de lucht

Dankbaarheid is wellicht vaak jullie deel, maar je wordt ook geconfronteerd met heel wat leed.

“Het hardst is natuurlijk als er kinderen bij betrokken zijn. Maar voor de rest tracht ik me voor honderd procent en professioneel op mijn taak te focussen. Op die manier draag je ook minder mee van het leed dat je te zien kreeg.”

En brandweer is ook een deel van je vrije tijd!

“In Tielt hebben we een equipe van een 40-tal vrijwilligers en ook een eigen duikteam. Ook in Tielt draag ik sinds april 2021 de titel van officier. We zoeken nog versterking. In een kleinere gemeenschap als in Aarsele, waar mijn broer Wim actief is (hij werkt overigens ook bij brandweer Gent, red.), zie je dat ze net iets makkelijker vrijwilligers vinden. Tielt is wat stedelijker. Maar we hebben een hechte groep. Tijdens de recente storm kregen we maar liefst 370 oproepen te verwerken die we met de hulp van enkele omliggende posten tot een goede einde brachten.”

De brandweer leidde je ook naar een andere hobby.

“Ik ben begonnen met sportduiken, omdat ik brandweerduiker wilde worden. Zo kwam ik in Blue Lagoon terecht. Na enkele moeilijke jaren door corona kunnen we nu aankondigen dat we nog twee nieuwe instructeurs hebben: Thijs De Lameillieure, die ook voorzitter van de club is, en mijn broer Wim. We tellen een 40-tal leden en straks in totaal zes instructeurs. Twee keer per week wordt er getraind. Dat kan nog in het Tieltse zwembad dat als een van de weinige in de regio nog vier meter diepte telt. Op zondag gaan we dan meestal duiken op verplaatsing: een steengroeve in Doornik, in de Oosterschelde… En ieder jaar trek ik wel eens naar Zuid-Frankrijk om te duiken. Ook mijn vrouw maakt deel uit van de club, maar gezinsuitstapjes zijn die duiktrips nog niet. Met de kinderen gaan we elk jaar wel eens skiën.”

Is duiken een dure hobby?

“Ons lidgeld bedraagt maar 110 euro, niet veel dus. Maar je materiaal kost wel wat geld. Al kun je in het begin ook materiaal van de club gebruiken. Ik ben nu al bijna 20 jaar bezig en heb nog veel van mijn origineel materiaal. Voorwaarde is natuurlijk dat je in je pakt blijft passen, maar dat heb je zelf in de hand. Maar als je kostprijs van je materiaal deelt door het aantal jaren dat je het kan gebruiken, valt die kost eigenlijk mee.”

En nu duik je niet enkel in het water, maar ook in de lucht.

“Van mijn vrouw kreeg ik een skydive-initiatie cadeau. Die eerste duikvlucht in Moorsele smaakte naar meer, ik wil daar nu ook mijn brevet halen.”

Wil je lid worden van duikclub Blue Lagoon of interesse om vrijwillig brandweerman te worden in Tielt? Bel gerust met Nico op 0474 47 49 02.