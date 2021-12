Brandweer rukt twee keer in nog geen vier uur uit naar Dreamland

De brandweer werd vanmorgen tot twee keer toe opgetrommeld voor een interventie in het Dreamlandfiliaal van Sint-Eloois-Vijve. Werken in een aanpalend gebouw zorgden er voor de nodige problemen.

Om 9.15 uur bereikte een eerste paniekerige oproep de noodcentrale. Toen enkele werknemers van het Dreamlandfiliaal, gelegen langs de Gentseweg, de winkel wilden openen merkten ze rook op achteraan de zaak. “De werknemers verlieten meteen het gebouw en belden de brandweer”, hoorden we bij de officier ter plaatse. “Na een grondige controle konden we echter geen brandhaard noch sporen van brand aantreffen. Ook van schade was geen sprake en zelfs een controle van het elektriciteitsnet leverde niets op. We konden dan ook al snel de plaats opnieuw verlaten.”

Barst

Om 12.40 uur volgde een nieuwe oproep uit net dezelfde winkel. Werknemers hadden er een barst in één van de muren van de zaak aangetroffen. “We kunnen enkel maar vermoeden dat beide oproepen gelinkt kunnen worden aan werken die in een achterliggend gebouw aan de gang zijn”, klonk het bij de officier tijdens de tweede interventie. “Tijdens de werken zijn er heel wat trillingen voelbaar geweest, die mogelijk aan de bron van de barst liggen. Het kan dus ook zijn dat de rook van deze morgen stof was, afkomstig van dezelfde werf. We hebben besloten de werken stil te laten leggen tot een architect de zaak heeft kunnen bekijken.”