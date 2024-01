Brandweer rukt in Merkem uit voor hoop aarde op de weg… maar vindt enkel plukken wol

De brandweer van Houthulst-Merkem kreeg dinsdag rond het middaguur een melding binnen van een hoop aarde die op de Iepersteenweg in Merkem zou liggen. Na even zoeken werd geen aarde gevonden, maar wel een hoeveelheid plukken wol op de weg, in Boezinge.

De oproep bij de hulpdiensten liep dinsdagmiddag rond het middaguur binnen. Iemand meldde dat een aanhangwagen een grote hoeveelheid aarde verloren was op de Iepersteenweg in Merkem. Het zou gaan om een grote hoeveelheid die het verkeer belemmerde. Zowel de politie als de brandweer rukten uit.

De brandweer zelf bevond zich al vrij snel op de weg maar kwam geen hoop aarde tegen. Na even rondgereden te hebben vervolgden ze hun weg in de richting van Ieper. Op de Diksmuidseweg op grondgebied van Boezinge werd vervolgens wel een vervuiling van de weg ontdekt. Het ging echter niet om aarde maar om een hoop met plukken wol die bezaaid lagen op straat en een pap vormden. Vermoedelijk viel de wol van een aanhangwagen. De brandweer ruimde alles op en kon daarna terugkeren. (JH)