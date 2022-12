Brandweer Ruiselede viert Sint-Barbarafeest

De brandweerpost van Ruiselede vierde het Sint-Barbarafeest zoals het hoort. Een stevig ontbijt om de dag heelhuids door te komen, gevolgd door een receptie vanuit de gemeente en een bezoek aan de lokale cafés.

Met speciale verwelkoming voor de oudgedienden die de groep verlieten en speciale woorden van waardering voor wie de taak zal aanvatten. Zijn in 2021 en 2022 uit dienst gegaan: sergeant-majoor Christo Vanoplinus met eervol ontslag op 1 augustus 2021, brandweerman Gerrit Verhamme op 1 oktober, sergeant-majoor Erik Vaneenoghe op 1 december en luitenant Johan Lemey kreeg eervol ontslag op 1 juni.

Nathan Grusenmeyer, stagiair-brandweerman, kreeg ontslag vanaf 1 november dit jaar. In de afgelopen twee jaren zijn in dienst getreden: Thijs Lemahieu startte op 22 juni van dit jaar. Daarvoor was hij brandweerman in Moorslede sinds 18 december 2014. Werden benoemd tot brandweerman na afwerking van de stage: Jan De Roest werd benoemd met ingang van 24 juni, net als Sander Denolf. Het derde lid met vaste benoeming is brandweerman Christopher Huys vanaf 27 maart dit jaar.

(RV/gf)