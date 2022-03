Brandweer redt varken van 115 kilogram uit beerput in Bovekerke

De brandweer had dinsdagavond behoorlijk wat spierkracht nodig om een varken van 115 kilogram te redden die in een beerput was gevallen in Bovekerke nabij Koekelare.

Het dier zat in een afgesloten hok in een varkensstal op een landbouwbedrijf in de Noordstraat in Bovekerke. Bij de meeste oproepen voor varkens die in een beerput gevallen zijn blijkt dat de roostering door betonrot wegzakte en de dieren daardoor in de mestput terechtkwamen. Dat was hier niet het geval.

De landbouwer was bezig om zijn beerput te legen en had daarvoor zijn dieren opgesloten in de stal zodat ze hem niet zouden hinderen. Rond 17 uur echter bleek het dier van 115 kilogram te zijn ontsnapt uit het hok. In de stal stond een deksel open zodat de landbouwer de beer uit de put zou kunnen zuigen. Het dier liep naar dat openstaande deksel en viel pardoes in de beerput. Die was op dat moment nog gevuld met slechts 15 tot 20 centimeter drek.

Een officier van de brandweer kwam ter plaatse om zich van de toestand te vergewissen. Er werd eerst nagegaan of het varken niets had gebroken bij de stevige val. Dat bleek niet het geval te zijn. Daarna werd het speciale dierenreddingsteam (DRT) van zone Westhoek opgeroepen met speciaal materiaal. Uiteindelijk kon men met enkele brandweerlieden in de put afdalen en het dier naar de opening drijven. Daar werd het dan met verenigde spierkrachten terug op het droge geholpen. Het dier kon daarna terug in de stal geplaatst worden. (JH)