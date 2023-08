Brandweer redt papegaai Joda uit hachelijke noodsituatie: “We beseffen dat we geluk hebben gehad”

Afgelopen zaterdagavond rond 19 uur gingen Miranda Demeulemeester (44) en Kristof De Cabooter (47) met hun papegaai Joda (4) een toertje doen in het Ecologisch park Beukenhof in Vichte. In de Vlindertuin daar liep het echter na een uurtje mis toen de blauwvoorhoofdamazone even vrij mocht vliegen. “Het was de eerste keer dat hij ontsnapte, door een stommiteit van ons”, zegt Kristof De Cabooter, die opgroeide in Vichte.

Papegaai Joda gaat vaak ‘wandelen’ met Miranda Demeulemeester en Kristof De Cabooter in de 2,5 hectare groene long vanVichte. “Joda draagt dan een ‘tuigje’, legt Kristof De Cabooter uit. “Dat is een soort harnas met een elastiek eraan. In de Vlindertuin mocht hij, zoals gewoonte, even vliegen van de ene naar de andere persoon. Hij is dan altijd uitgelaten. Normaal gebruiken we dan nog een extra lange elastiek maar die hadden we uitzonderlijk niet mee.”

Andere windrichting

Joda vliegt altijd mooi dus dacht het koppel dat het voor deze ene keer wel geen kwaad kon. “Hij vertrok van bij mij naar mijn vrouw, maar drie meter voor dat Joda bij Miranda aankwam, veranderde de wind van richting waardoor de papegaai wind ving en de vliegrichting wijzigde”, vervolgt Kristof. “Mijn vrouw kon de elastiek niet grijpen en Joda vloog richting het KSA-lokaal. We haasten ons naar daar maar er was geen spoor te bespeuren van onze dierbare vriend.”

Meteen begon het koppel te roepen en te zoeken. “Ik heb direct naar de kinderen gebeld om te komen helpen en later is de vriend van onze dochter ook nog afgekomen”, vertelt Miranda. “We kamden samen de buurt uit tot achter de Oude Kerk in Vichte, maar er was helaas geen vogel te bespeuren.”

We speelden het nummer ‘Engel’ van Rammstein omdat Joda daar altijd op reageert

Rond kwart na negen keerden ze huiswaarts zonder Joda. “Samen met mijn zoon Arno keerden we van onze woning in Deerlijk terug naar Vichte met de fiets”, vult Kristof aan. “In het Beukenhof lieten we het nummer ‘Engel’ van Rammstein afspelen omdat Joda daar altijd op reageert. Het was dan kwart voor tien en de wind was gaan liggen. Plots hoorde ik hem waarop ik begon te fluitenen hem kon lokaliseren. Hij zat in een boom van 15 à 20 meter hoog aan het KSA-lokaal.”

Overnachten in Beukenhof

Het was duister en Kristof en Arno besloten Joda te laten overnachten in het Beukenhof en keerden huiswaarts. “Hij zou toch niet komen doordat het donker was”, vertelt Kristof die een allergie aan vachtdieren heeft en daarom besliste met zijn vrouw om een vogel te kopen. Eerst hadden ze een dwergpapegaai genaamd Obi en daarna kwam de grotere Joda die ze tam konden maken. “Zondagmorgen om 4 uur 30 stonden Arno en ik terug ter plaatste vòòr het licht werd. Rond 6 uur reageerde de vogel op ons gefluit. Hij zag ons maar durfde niet te komen. Dat klinkt misschien vreemd, maar een tamme vogel die ontsnapt en hoog in een boom vliegt, heeft ‘daalangst’. Deze diertjes zijn geen hoogtes gewoon.”

Duif

Een half uur later belde Kristof het nummer 112 om de situatie uit te leggen. “De brandweer liet me weten dat ze niet gingen uitrukken doordat het dier niet gekwetst was of in nood verkeerde. Daarop belde ik dan de politie die niet begreep waarom we geen hulp kregen.”

“Plots schrok Joda van een duif die dicht passeerde en vloog een paar takken verder waardoor hij kwam vast te zitten met zijn elastiek aan een paar kleinere takken. Nu kon hij niet meer weg.”

“Het was ondertussenhalf negen”, geeft Kristof mee. “Ik belde opnieuw de 112 en legde de situatie uit. Ze zouden de ladderwagen sturen, tot onze grote opluchting!”

Om 8. 35 uur kwam de ladderwagen aangereden. “De brandweermannen zagen dat Joda vast zat en besloten om er achter te gaan. Ik mocht mee in de bak”, zegt Kristof. “Joda, die wat kan praten en melodieën nafluiten, bleef rustig zitten omdat hij een gekend gezicht zag. Tussen de takken door kon ik de elastiek die rond een paar takken verstrikt zat, losmaken en Joda grijpen. Hij was volledig gestresseerd. We beseffen dat we geluk hebben gehad, want anders was hij gestorven.”

Iedereen bedanken

Het gezin De Cabooter – Demeulemeester wil de Faebookgebruikers bedanken om het ontsnappingsbericht massaal te delen. “Ook de wandelaars daar ter plaatse dragen we een warm hart toe om ons te helpen zoeken”, besluiten Miranda en Kristof. “De brandweer van Deerlijk willen we ook uitdrukkelijk bedanken om onze trouwe vriend te redden! Alleszins hebben we ons lesje wel geleerd en zullen we niet meer denken dat Joda ‘voor een keer’ zonder extra elastiek zijn vleugels mag strekken”, knipoogt Kristof.