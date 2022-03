In de Papenvijverstraat in Oostkamp is woensdag in de vooravond een paard in een diepe beek terechtgekomen. Het dier kon niet op eigen kracht uit de beek komen.

De brandweer werd erbij gehaald, nadat die eerder op de middag al een ree uit het water loodste. Met de hulp van een hydraulische arm werd het dier uit de beek getild. Het paard kwam er zonder kleerscheuren van af.