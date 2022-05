Brandweer redt 180 kilogram zware varkens uit mestput in Houthulst

In de Schrevelstraat in Houthulst zijn dinsdagochtend zes zware varkens van elk 180 kilogram in de mestput van een varkensstal gevallen. De roosters waren weggezakt maar hoe dat kwam is ook voor de landbouwers een raadsel want het ging om een nieuwe stal.

Het was voor de landbouwers van de boerderij in de Schrevelstraat dinsdag even voor 9 uur flink schrikken toen ze in de varkensstal kwamen. Die stal is nog nieuw en ook de constructie van betonroosters boven de mestput in de stal is nog nieuw. Toch bleek een gedeelte te zijn ingestort. Dat kan onmogelijk aan betonrot door ammoniak in de mest liggen zoals klassiek het geval is. Wellicht gaat het om een constructiefout.

In ieder geval bleken zes zware varkens naar beneden te zijn gevallen in de mest. De landbouwers belden onmiddellijk de hulpdiensten op en begonnen zelf meteen met het leegpompen van de mestput zodat de varkens niet zouden verdrinken. Andere dieren in de stal werden op afstand gehouden.

“Bij aankomst van onze ploegen bleek het om zes stevige zeugen te gaan van elk 180 kilogram zwaar”, zegt kapitein Lode De Keyser van post Houthulst. “Met dergelijk gewicht is het onmogelijk de dieren met mankracht uit de put te halen of gebruik te maken van een varkensladder. Er werd hulp ingeroepen van het speciale dierenreddingsteam (DRT) van de zone. Het takelsysteem met katrollen werd opgezet in de stal om de dieren zo een voor een naar boven te kunnen hijsen. Zo konden alle varkens gered worden.”

Die klus nam wel nagenoeg de hele voormiddag in beslag. Alle dieren bleken gezond en wel te zijn en kregen uiteindelijk geen mest binnen, dankzij het snelle leegpompen van de stal door de landbouwers. (JH)