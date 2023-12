Brandweer Moorslede viert Sint-Barbara

De Moorsleedse brandweer vierde in zaal Sint-Jozef in Slypskapelle het jaarlijkse Sint-Barbarafeest. Postoverste Filip Louagie maakte van de gelegenheid gebruik om te terug te blikken op een erg druk 2023. “We kregen heel wat oproepen voor wespennesten, maar ook voor stormen en wateroverlast werden we ingeschakeld.”

Het Barbarafeest is elk jaar iets waar de brandweermensen naar uitkijken. Bij een hapje en een drankje worden er herinneringen opgehaald aan de verschillende interventies. “2023 was een opmerkelijk jaar. Een stevig jaar waarin we meer dan 400 keer werden opgeroepen”, aldus postoverste Filip Louagie. De brandweer moest opvallend veel tussenkomen voor wespennesten. “We hebben meer dan 200 wespennesten verdelgd. Het warme weer zal daar ongetwijfeld iets mee te maken hebben.”

Het weer had ook in het voor- en najaar een invloed op het aantal oproepen. Zo werd de brandweer van Moorslede verschillende keren ingeschakeld voor stormschade. “Enkele weken geleden was er nog de serieuze wateroverlast in Dadizele. Ook toen waren we present om er mee voor te zorgen dat het water niet in de huiskamers liep.” De grootste interventie van dit jaar viel deze zomer te noteren. Toen moest de brandweer een zware uitslaande brand blussen bij een schrijnwerkerij. De brandweer kon voorkomen dat het hele bedrijf uitbrandde.

Brevetten

Tijdens het Barbarafeest werden ook verschillende brevetten uitgedeeld. Thomas Cousinne, Olivier Verlinde en Jan Decuypere behaalden het brevet van bevelvoerder. “Ondertussen werden er ook al verschillende werken aan de brandweerkazerne uitgevoerd. Zo werd het dak aangepakt en de elektriciteit vernieuwd. In een laatste fase van de renovatiewerken wordt de achtergevel vernieuwd. Binnenkort kunnen we helemaal over een moderne brandweerkazerne beschikken.”