Brandweer moet ontsnapt stiertje van 350 kilogram uit zwembad gaan redden

Bijzondere interventie voor de brandweer van Kortemark deze middag. Ze moesten er een ontsnapte stier, van het Jersey-ras, uit het zwembad van een villa gaan redden. Het dier bleek onderkoeld maar stelt het goed. Boer Luc Dewitte kwam het stiertje zelf ophalen. “Er zijn er drie ontsnapt deze nacht, op zoek naar vrouwelijk schoon. En deze dacht die in het zwembad te vinden.”

Even na 13 uur schrokken de bewoners van een grote villa in de Handzamestraat in Kortemark flink op. Een jonge stier bleek in hun zwembad gesukkeld te zijn en lag te spartelen om boven te blijven. In een open weide achter het huis waren nog twee andere stieren aan het rondlopen. Allen bleken ze afgelopen nacht ontsnapt te zijn. De bewoners vreesden dat het stiertje zou verdrinken en belden in allerijl de brandweer op. Die kon het dier snel redden.

“Een brandweerman sprong in het zwembad en bevestigde enkele brandweerslangen rond het dier”, zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe. “Met vereende krachten konden we het dier zo uit het water redden. In een kleine 10 minuten kregen we het dier terug op het droge.” Dierenarts Sander Moerman werd opgetrommeld om het stiertje te onderzoeken. “Het gaat om een jong stiertje van zo’n 350 kilogram”, zegt hij. “Het dier was al verzwakt en lag dus wellicht al een hele tijd te spartelen. Het had een temperatuur van 35,5 graden terwijl het normaal 38 moet zijn. Gelukkig was het anders gezond. Even opwarmen in de zon was voldoende.”

Vrouwelijk schoon

De politie achterhaalde dat de ontsnapte stiertjes afkomstig zijn van boer Luc Dewitte (71) in de straat. Hij kwam meteen kijken naar zijn dieren. “Ze zijn afgelopen nacht uit de weide ontsnapt”, zegt Luc. “Het gaat om drie jonge Jersey-stiertjes, die wat gemeen hebben met herten. In tegenstelling tot de koeien zijn de stiertjes veel bronstiger. Wellicht zijn ze ontsnapt op zoek naar vrouwelijk schoon. Deze ochtend liepen ze om zes uur over straat maar daarna waren ze spoorloos. Twee zaten in een weide, de derde dacht het schoon te vinden in een zwembad. Weet je trouwens dat ze ontsnapt zijn met behulp van herten? Afgelopen zomer ontsnapte in de buurt een kudde herten en met hun geweien maakten ze de stroomdraden rond mijn weide kapot. En daarvan hebben die Jerseystiertjes nu geprofiteerd.” Nadat de dieren op krachten waren gekomen, bracht Luc ze over naar zijn weide. (JH)