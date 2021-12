Brandweer moet instabiele schoorsteen verwijderen tegen instortingsgevaar

De brandweer van Ieper moest vrijdag kort na het middaguur uitrukken naar de Diksmuidestraat in Ieper waar een schoorsteen dreigde in te storten.

Getuigen hadden gezien hoe de schoorsteen gevaarlijk overhelde en zelfs dreigde in te storten en zo op straat terecht te komen. Het gaat om een woning in de Diksmuidestraat waar momenteel gewerkt wordt. Binnen werden ruwbouwwerken uitgevoerd en werd de schouw binnen afgebroken. Daardoor werd evenwel de constructie weg genomen die de schoorsteen op het dak ondersteunde. Omdat er niemand aanwezig was in de woning werd de brandweer gebeld.

“Gelet op het bouwverlof konden zowel de eigenaars als de brandweer geen aannemer bereiken om de schoorsteen te verwijderen”, zegt Kristof Louagie van brandweer Westhoek. “Er was gevaar dat de schoorsteen inderdaad zou omvallen en op straat terecht zou komen. Daardoor zette de brandweer de ladderwagen uit om zelf de schoorsteen te verwijderen.” Tijdens de werken was de straat even versperd. (JH)