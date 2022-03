Brandweer Meulebeke viert patroonheilige twee keer

Gebeurt er nooit iets nieuws onder de zon, dan is dit in Meulebeke toch anders. Zo vieren de brandweermannen van de Berengemeente anno 2022 tweemaal hun Barbarafeest.

Op zaterdag 5 maart bracht de brandweer hulde aan drie afscheidnemende collega’s: Dirk Vanluchene, Lieven Clement en Paul Cockaert, in uitgesteld relais. Er werd eveneens een groet gebracht aan hun overleden korpsdokter Dr. Hubert Vanlangenhove, die ons op 2 maart verliet.

Tijdens het tweede weekend van december 2022 wordt weer met de traditie aangeknoopt en zal men het Barabarafeest, het patroonsfeest van de Meulebeekse brandweermannen, gestalte geven, zoals men het reeds decennia gewoon was. Corona had voor het nodige uitstel gezorgd.

Met de versoepelingen van de maatregelen werd dan ook niet geaarzeld om op zaterdag 5 maart het patroonsfeest te organiseren.

Dirk Vanluchene

Het werd een druk programma, want maar liefst drie afscheidnemende brandweercollega’s werden in de bloemetjes gezet. Dirk Vanluchene trad op18-jarige leeftijd in dienst bij de Meulebeekse brandweer. “De drive om pompier te worden, heb ik van thuis uit meegekregen.”

“Mijn pa, Daniël, was jarenlang commandant bij de Meulebeekse spuitgasten. Toen ik in 1975 het korps vervoegde, was ik meteen de jongste pompier van het korps. Dankzij de hechte vriendschap binnen het korps heb ik het er 45 jaar volgehouden. We voerden het parool Wie niet dient, dient tot niets in ons schild. We hebben veel emoties gedeeld bij enkele hevige branden of verschrikkelijke ongevallen, maar daarnaast hebben we ook veel plezier gemaakt.”

“Iedereen wist wat hij aan elkaar had en dat hechte gevoel maakte van ons korps een fantastisch team”, aldus Dirk, die het schopte tot adjudant en betrokken was bij de ontvoering van het Barbarabeeld uit de Sint-Amanduskerk begin de tachtiger jaren. Sindsdien prijkt het beeld nog steeds in de kantine van de Meulebeekse brandweermannen.

Lieven Clement

In 1984 vervoegde Lieven Clement het korps. “Mijn schoonfamilie was pompier-minded, dus kon ik niet achterblijven. Toen ik in dienst trad, was er zelfs geen kledij voor mij beschikbaar. Ik was bij de allereerste lichting die lessen diende te volgen om pompier te worden. Toch heb ik bij het korps een onvergetelijke tijd meegemaakt, dit tot 1 september 2020. Hier kwam je echt te weten wat kameraadschap betekent.”

“Ja, er is ondertussen wel heel wat veranderd. Vroeger konden we enorm veel rekruteren vanuit de Chiro, maar nu moet men eerst 260 uur theoretische en praktische lessen volgen in de Brandweerschool in Zedelgem en dient men eveneens te slagen voor de sportproeven. Pas wanneer je dat allemaal achter de rug hebt, mag je jezelf brandweerman noemen.”

Paul Cockaert

De derde brandweerman die in de bloemetjes gezet werd, was Paul Cockaert. Paul zag in 1966 het levenslicht en trad in 1999 toe tot het korps. Hij was korporaal en bleef actief tot in 2020. In de namiddag vond de zegening van het korps en van het wagenpark plaats door priester Rudi. Daarna werden er nog enkele drankgelegenheden bezocht vooraleer de Meulebeekse spuitgasten samen met hun echtgenotes aan het eigenlijke avondfeest konden beginnen.

