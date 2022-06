Brandweer maakt zich op voor Dwars door Beveren op zaterdag 11 juni: “Eerste brandweerloop als herdenking voor Sam”

Na twee jaar onderbreking door corona kan de brandweer van Roeselare zaterdag eindelijk weer Dwars door Beveren organiseren. Deze loopwedstrijd is de derde manche van het criterium Roeselare Loopt. Nieuw dit jaar is de eerste Sam Vandendriessche brandweerloop waarin actieve brandweermannen in interventiekledij 1 km lopen.

“De grootste verandering is de wedstrijd ter ere van Sam Vandendriessche, onze collega die eind december 2021 overleed na een motorongeval”, aldus organisator Florian Vandecasteele. “Hij kwam in alle voorbije edities van Dwars door Beveren altijd helpen en iedereen kende hem. Daarom organiseren we deze speciale brandweerloop en ik moet zeggen dat de respons enorm is. Zijn ouders komen bovendien het startschot geven en ik verwacht ook dat veel van zijn vrienden zaterdag zullen komen meelopen om hem te eren.”

De omloop van deze Dwars door Beveren kreeg alvast een kleine wijziging. “Mulder is de voorbije jaren enorm gegroeid en daardoor was het niet eenvoudig meer om dwars door het bedrijf te lopen. Daarom lopen we vanaf nu rond het bedrijf. Dan kunnen de lopers Mulder eens op een andere manier ontdekken. De afstanden blijven wel dezelfde en het epicentrum van onze wedstrijd blijft De Nieuwe Deure in de Izegemseaardeweg”, aldus Florian.

Gezellige dag

Er wordt om 14 uur gestart met de kidsruns, gevolgd door de brandweerloop om 14.30 uur. Om 15 uur wordt dan het startschot gegeven voor de 5 km (een ronde) en om 16 uur is het dan aan de deelnemers van de 10 km (twee ronden). De prijsuitreiking is om 18 uur voorzien.

“Dankzij onze sponsor Mulder kunnen we veel leuke gadgets voorzien in de goodiebags voor de kindjes, waarvoor er ook weer twee grote springkastelen voorzien zijn aan De Nieuwe Deure. We hopen er een gezellige dag van te maken en opnieuw een 1.000-tal lopers te mogen verwelkomen. Dat zou al heel mooi zijn. De opbrengst van de wedstrijd gaat net zoals vroeger naar de vzw Pinocchio, die zich inzet voor kinderen met brandwonden.”

Inschrijven kan de dag zelf nog vanaf 13 uur in de sporthal en kost 10 euro voor de 5 en 10 km, de kidsrun en brandweerloop kosten respectievelijk 4 en 5 euro. Er zijn mooie goodiebags voorzien voor alle deelnemers en prijzen voor de topdrie bij de mannen en vrouwen per afstand. (SM)

Info: www.dwarsdoorbeveren.com.