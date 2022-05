Brandweer Lauwe pakt uit met spectaculaire demonstratie op Lauwe Plaats

Zaterdagnamiddag organiseerde hulpverleningszone Fluvia een grootschalige demonstratie op Lauweplaats. Verschillende voertuigen en eenheden kwamen er hun kunde tentoonstellen met als doel mensen warm te maken voor een plaats als vrijwilliger bij de brandweer. “Zelfs al kunnen we slechts 1 iemand overhalen zich te engageren, dan waren dit nuttige momenten”, klinkt het bij de brandweerlieden.

“Er is brand uitgebroken in de kerk van Lauwe. Een slachtoffer zit vast in de dakverdieping! Stuur meteen gespecialiseerde hulp!” Het moet zowat de nachtmerrie zijn van iedere Lauwenaar, een vuurzee die de kerk volledig opslorpt. Godzijdank was het zaterdagnamiddag het scenario van een levensechte demonstratie, in elkaar gestoken door de heren en dames van brandweerzone Fluvia.

Demodorp

Verschillende plaatsen als vrijwilliger bij de brandweer raken moeilijk ingevuld, dus lanceerde zone Fluvia een grootschalig charmeoffensief. Zaterdag werd Lauweplaats omgetoverd tot een regelrecht demodorp, waarbij nieuwsgierigen kennis konden maken met alle facetten van de functie.

Zowel ambulances als hypermoderne autopompen werden voor het publiek opengesteld, zodat eenieder een blik achter de schermen van de hulpverleningsdienst kon werpen.

“Je moet er natuurlijk voor uit het juiste hout gesneden zijn”, klonk het bij de rekruteerders. “Het is een erg intensieve opleiding en er is natuurlijk nog steeds het engagement. Toch komen de vrijwilligers terecht in een grote familie, met een avontuurlijk karakter waarbij de grootste beloning de dienst aan de bevolking is.”

Brand in kerk

De vele toeschouwers keken vooral uit naar de 2 uitgebreide demonstraties op het centrale punt van de grensgemeente. Eerst werd, in samenwerking met politiezone Grensleie, getoond hoe een gekneld slachtoffer uit een auto kon worden bevrijd.

Vervolgens werd een brand in de kerk gesimuleerd, waarbij de specialisten van het RISC-team een slachtoffer van meer dan 30 meter hoogte naar beneden moesten brengen. De spectaculaire taferelen konden op de nodige bewondering en applaus rekenen.