Brandweer Kuurne viert 60 jaar kazerne met openpoortdag

Wie een unieke blik wil werpen achter de schermen van brandweerpost Kuurne en grasduinen in zijn rijke geschiedenis, is welkom op kermiszondag 1 oktober van 10 tot 18 uur in de brandweerkazerne gelegen aan het Weggevoerdenplein 8. Naast het wagenpark dat te bezichtigen valt, staan ook diverse demo’s gepland, kunnen durvers plaatsnemen in een tuimelvoertuig, worden er preventietips rond brandveiligheid gegeven en nog veel meer.

Openpoortdag

De geschiedenis van brandweer Kuurne gaat terug tot het jaar 1868. Het was toenmalig burgemeester Henri Andries die het korps stichtte. Ondertussen, 155 jaar later, heeft het korps diverse wijzigingen doorgemaakt en werd het opgeslorpt door de brandweerzone Fluvia. Gezien het exact 60 jaar geleden is dat de kazerne waarin de brandweer van Kuurne gehuisvest is de deuren opende, wordt deze bijzondere gelegenheid aangegrepen om een openpoortdag te organiseren. “Heel wat mensen kennen de brandweer omdat ze onze wagens horen uitrukken bij nood”, vertelt Jurgen Delava van brandweerpost Kuurne. “Maar mensen weten niet precies wat wij zoal doen. Met onze openpoortdag willen we hen van dichtbij laten kennismaken met de brandweer en ons takenpakket, en tevens van deze gelegenheid gebruikmaken om mensen zin te doen krijgen om toe te treden tot de brandweer. De uitstroom is helaas groter dan de instroom. Daarom komt ook de jeugdbrandweer langs om hun kunnen te demonstreren in de namiddag. Toetreden tot de jeugdbrandweer kan immers al vanaf 14 jaar om de broodnodige ervaring op te doen.”

Er valt nog veel meer te beleven op de openpoortdag, zoals met het hele gezin in brandweerkledij op de foto gaan of een redding op hoogte meemaken. Kinderen kunnen deelnemen aan een kleurwedstrijd, leren blussen en zich uitleven op een van de springkastelen. De klas die trouwens het meeste aantal kinderen heeft met een tekening, krijgt een heuse brandweerverwendag cadeau. (BRU)