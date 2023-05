Brandweer kost elke West-Vlaming 56 euro: we betalen 15 procent meer dan vijf jaar geleden

Alle West-Vlaamse steden en gemeenten betalen samen zo’n 67 miljoen euro subsidie aan de vier verschillende hulpverleningszones. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) opvroeg bij minister van Binnenlands bestuur Bart Somers (Open VLD).

Dat geld komt rechtstreeks uit de eigen begroting van de gemeenten. De minister baseerde zich op de meest recente cijfers die komen uit de jaarrekeningen van 2021. Daaruit blijkt dat de 64 West-Vlaamse gemeentebesturen samen 67.013.073 euro hebben voorzien om de werking van hun lokale hulpverleningszone te helpen financieren. Dat komt neer op 55,82 euro per inwoner.

Daarmee vallen we niet echt op in vergelijking met andere provincies: in Antwerpen en Oost-Vlaanderen ligt dit bedrag maximum 10 euro hoger, in Vlaams-Brabant en Limburg tot 15 euro lager. Die toelage is in onze provincie de afgelopen jaren gestaag gestegen. In 2021 lag het subsidiebedrag 15 procent hoger dan in 2018.

Eigen veiligheid

“Een adequate financiering van hulpverleningszones is essentieel om de veiligheid en het welzijn van de burgers te waarborgen. Brandweermensen staan elke dag klaar om ons te beschermen tegen brand en andere noodsituaties. Zij verdienen de juiste middelen en apparatuur om hun werk op een veilige en effectieve manier uit te voeren. Door te investeren in de brandweer investeren we in onze eigen veiligheid en de veiligheid van onze gemeenschappen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez, die tevreden is met deze cijfers.

Verhoudingsgewijs is deze toelage goed voor gemiddeld 2,86 procent van de totale uitgaven van de gemeenten in 2021. Het ene brandweerkorps kost ook meer dan het andere. Alle ploegen van Zone 1 (Oostkust, Middenkust en Brugs Ommeland) krijgen samen gemiddeld 67,04 euro van elke inwoner in hun gebied. In de hulpverleningszone Midwest (regio Roeselare) is dat bijna 30 euro minder. De zones Fluvia (Zuid-West-Vlaanderen) en Westhoek vallen daar tussen met een jaarlijkse toelage van respectievelijk 50,24 en 58,33 euro per inwoner.