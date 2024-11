Brandweer komt niet meer aanbellen met de jaarkalender, iedereen krijgt exemplaar in de brievenbus

Brandweermannen die in hun uniform aan de huizen in Wervik staan aan te bellen met de nieuwe jaarkalender in de hand zullen dit keer niet te zien zijn in het straatbeeld. Er is gekozen voor een andere aanpak. Dit jaar vinden de inwoners de jaarkalender in hun brievenbus. Er wordt via een overschrijving een vrijblijvende bijdrage gevraagd.

“Vanuit de vriendenkring wilde men eens alle huizen en gezinnen bereiken met de brandweerkalender”, zegt kapitein-postoverste Johan Bonnier. “Zo willen we ons nog zichtbaarder maken voor de bevolking door met de kalender ons team voor te stellen. En zo hopen we dat de bevolking ons verder even genegen blijft. De foto’s zijn ook in die zin gekozen. Sensibiliserend en allemaal lachende gezichten.”

“Want we zijn ‘Eén team Eén familie’. Of dit een geslaagde actie zal zijn, weten we niet. In ieder geval spreekt men er al heel veel over bij de bevolking, wat voor ons al een doel op zich was. In ieder geval zal dit geëvalueerd worden. Er zijn voordelen en nadelen aan. In sommige brandweerzones ging men ons al voor met deze methode.”