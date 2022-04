Brandweer Koekelare redt drie kuikentjes uit rioolput

De brandweer staat altijd paraat om te redden wie in nood verkeert, of het nu mensen of dieren zijn. Ook de allerkleinsten kunnen op hun hulp rekenen, dat bewees de brandweer van Koekelare donderdagavond. Daar werden drie piepkleine kuikentjes van amper een dag oud gered uit een rioolput en herenigd met mama eend.

Het was een buurtbewoonster die in de wijk De Wallaart in Koekelare woonde die rond 18 uur merkte dat een mama eend zich behoorlijk druk maakte. De Wallaart is omgeven door het groen en er ligt een grote vijver.

Vlak bij struiken

Toen de bewoonster ging kijken, merkte ze de mama eend op ter hoogte van een rioolputje, even van de vijver vandaan. Enkele struiken waren vlakbij. Wellicht had de eend haar nest in de struiken gemaakt en kreeg ze een dag geleden haar nest van vier kuikens. Ze trok er met de kuikentjes opuit, maar drie kuikens van haar kroost konden zich niet bedwingen toen ze het rioolputje passeerden en ze water zagen.

De kuikens sprongen er pardoes in en konden zelf niet meer naar boven. Toen de bewoonster ging kijken, zag ze de drie kuikens rondzwemmen in het rioolwater. Een ploeg van de brandweer snelde ter plaatse en kon de kuikens snel uit de rioolput bevrijden.

Herenigd met mama eend

Om te vermijden dat mama eend zou achterblijven, namen ze ook het vierde kuikentje in de hand en stapten ze ermee naar de vijver. De mama eend volgde gedwee.

Op het gras aan de rand van de vijver werden de kuikentjes herenigd met hun mama. Nadat ze even bekomen waren, kozen ze een veilige plaats in het water van de vijver. Een welgemeende dankjewel kreeg de brandweer van de buurtbewoners. (JH)