Brandweer kan eindelijk weer fotomoment voor communie- en lentefeesten organiseren

Op 18 maart organiseerde Brandweer Kortrijk hun jaarlijks fotomoment voor jongelui die hun communie- of lentefeest vieren. De kinderen kregen een rondleiding in de brandweerkazerne en mochten poseren op de brandweerwagen.

Het fotomoment is een jaarlijkse gewoonte maar corona gooide de voorbije jaren roet in het eten. “We zijn blij dat we dit opnieuw kunnen doen. De kinderen zien het brandweermateriaal van dichtbij en krijgen een woordje uitleg van onze brandweermannen en -vrouwen. Ze mogen ook poseren in en op de bandweerwagens en de sirenes laten gaan”, duidt Kaat Nuyttens van Team Communicatie.

“Het is ook een goede gelegenheid om onze brandweer nog eens in de kijker te zetten en hun werking extra in beeld te brengen. 15 kinderen tekenden present, waaronder 3 meisjes. Emylio Verheye kwam met zijn papa Giaro en zijn oma en opa. Brandweermannen Jeffrey, Tom en Olivier toonden hen de werking van de ladder en de sirenes. “Het is zeer leuk om dit van dichtbij te zien en mee te mogen de ladders, wagenlift, lichten, alarmen en sirenes te bedienen”, glundert Emilyo. Het volgende fotomoment is voorzien op woensdagnamiddag 19 april.