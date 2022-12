Brandweer kan eindelijk nog eens Barbara vieren

De Moorsleedse brandweer vierde recent in zaal Sint-Jozef in Slypskapelle het Sint-Barbarafeest. Na een misviering in de kerk van Slypskapelle schoven zo’n tachtig mensen hun voeten onder tafel voor een gezellige avond.

“Voor de eerste keer in drie jaar konden we opnieuw samenkomen voor ons Barbarafeest. Verschillende mensen werden gehuldigd. Zo werden de brevetten, attesten en medailles van de voorbije drie jaar uitgereikt”, aldus postoverste Filip Louagie. Hij blikt samen met de brandweerlui terug op een druk 2022.

Storm en wespen

“We vierden deze zomer ons 150-jarig bestaan. Het werd een geslaagd feestweekend. Heel wat mensen maakten er kennis met de werking van de brandweer. Verschillende mensen tonen inmiddels interesse om zich aan te sluiten bij het korps. In januari starten er alvast twee kandidaten met hun opleiding.”

Ook naar oproepen toe was het voor de Moorsleedse brandweer een druk jaar. De brandweer werd in totaal 299 keer ingeschakeld. Dat is ongeveer twee keer zoveel dan het jaar ervoor. “We kenden een warme zomer. We werden 89 keer opgeroepen voor wespennesten.” Ook voor stormschade werd de brandweer vaak opgeroepen. Onder andere storm Eunice zorgde voor enkele drukke dagen in februari. Daarnaast kreeg de brandweer ook 17 oproepen voor brand binnen. (BF)