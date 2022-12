Brandweer huldigt medewerkers tijdens Sint-Barbara

Sint-Barbara en de brandweer? Het is een traditie die even Belgisch is als het Atomium. Ook dit jaar konden de spuitgasten van Lauwe het glas heffen tijdens hun feestdag, al was er sprake van een bijzondere happening.

Na een aparte viering vorig jaar, waar de coronaduivel nog steeds om de hoek loerde, was het ook dit jaar een bijzonder moment voor de leden van brandweerpost Lauwe. Hun Sint-Barbarafeest, hoewel stevig ingebeiteld in de traditie van het brandweerwezen, was afgelopen weekend meteen de laatste van zijn soort. Vanaf 2023 zullen de leden van post Lauwe immers hun intrek nemen in de gloednieuwe kazerne op site Bramier, waar ook de mensen van post Marke zullen vertoeven. Zo zullen beide eenheden samensmelten tot een nieuwe hulpverleningsgroep, klaar voor de toekomst.

Naast de klassieke drink was er tijdens het feest ook tijd voor enkele huldigingen. In bijzijn van burgemeester Eddy Lust, die erom bekend staat de brandweer een warm hart toe te dragen, konden verschillende spuitgasten oorkondes ontvangen.

Romano Algoet, Maxim Coussement, Loïc Verghote, Frederic Lapauw en Sam Vanneste kregen hun brevet van korporaal. 1ste sergeant Filiep Vanryckeghem kreeg daar weer een oorkonde voor eervol ontslag na een verdienstelijke loopbaan. Het feest werd bijgewoond door niet alleen de brandweerlieden en hun partners, ook enkele officieren van de hulpverleningszone tekenden present.