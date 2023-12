Brandweer huldigt leden tijdens Sint-Barbarafeest

De brandweer van Nieuwpoort heeft op zaterdag 2 december het Sint-Barbarafeest gevierd, ter ere van de patroonheilige van de brandweer.

Kapitein Richard Vandenabeele, de postoverste, had de eer om medailles en brevetten uit te reiken aan zijn manschappen. Brandwacht Patrick Vantroyen ontving de burgerlijke medaille 2de klas voor 25 jaar trouwe dienst. Brandwacht-stagiair Jens Swyngedauw ontving het brevet basiskader BO1 voor brandwacht. Brandwacht Angelo Deramoudt kreeg het brevet basiskader BO2 en werd benoemd tot korporaal. Korporaal-beroeps Kevin Vynck werd bevorderd tot sergeant met het brevet middenkader MO1. Sergeant-beroeps Jens Vanmaele, niet op de foto, werd geëerd met het brevet middenkader MO2 als adjudant.

185 keer wespen

Daarnaast werden de cijfers vrijgegeven over de activiteiten van de brandweerpost van Nieuwpoort tussen 1 december 2022 en 1 december 2023. In totaal verwerkte het korps 702 interventies, waaronder 30 branden, 15 interventies voor het stilleggen van een automatisch brandalarm, 12 oproepen om mensen uit een lift te bevrijden, 35 interventies voor het redden van dieren, variërend van meeuwen tot zeehonden, 50 interventies ter ondersteuning van de ziekenwagen met de ladderwagen, 185 adressen voor het verwijderen van wespen, 25 oproepen voor wateroverlast, 20 oproepen voor het opruimen van de openbare weg (olie- en brandstofsporen), 85 oproepen voor stormschade, waaronder omgevallen bomen, afgebroken takken en instortingsgevaar, diverse andere interventies, waaronder verkeersongevallen, deuren openen, metingen voor gasgeur en CO₂, bestrijding van milieuvervuiling op waterlopen, logistieke en technische interventies, incidenten met gevaarlijke stoffen, valse oproepen en preventieve taken bij evenementen en vuurwerk.

Naast al deze cijfers meldde de ziekenwagendienst van Nieuwpoort dit jaar 1.716 ritten. (PG)