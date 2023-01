Brandweer huldigt brevethouders en nieuwe vrijwilligers

Traditiegetrouw hielden de brandweermannen van post Zwevegem hun nieuwjaarsreceptie. Ze sloten een druk jaar af met liefst 101 brandoproepen.

Traditioneel klinken de brandweerlui tijdens een receptie op het nieuwe jaar. Na twee jaar onderbreking mocht het opnieuw. Al even traditioneel is het overzicht van het aantal interventies de voorbije 12 maanden. “We hadden minder werk dan in het eerste coronajaar 2020, maar wel een pak meer branden”, vertelt postoverste Claude Monserez. “In 2020 deed men 330 keer een beroep op ons en vorig jaar noteerden we 287 interventies. We kregen wel meer brandoproepen binnen. Maar liefst 101 keer werden we opgeroepen voor brand en dan nog vooral in gebouwen. Voor incidenten met gevaarlijke stoffen kwamen we tien keer in actie waarvan zeven keer voor een gasgeur of gasontsnapping.”

Op logistiek vlak kwam men 36 keer tussen en voor technische hulpverlening 140 keer. “Hier bestaat de top drie uit het reinigen van de openbare weg (30 keer), bomen en takken verwijderen op de openbare weg (23 keer) en het openen van een deur (19 keer).”

Enorm fier

Monserez had lovende woorden voor zijn manschappen. “Als postverantwoordelijke ben ik heel fier op jullie! We hebben onze kerntaak, de snelste adequate hulp verlenen aan de bevolking, opnieuw met glans kunnen waarmaken. Samen gaan we letterlijk en figuurlijk voor elkaar door het vuur.” Hij heette ook de nieuwe stagiair-brandweerman, Wouter Vanhorenbeek, welkom en bracht hulde aan Emmanuel Lambrecht, Rocky Baston, Michiel De Witte en Gwijde Rappé. Ook Stijn Van de Putte kreeg felicitaties omdat hij bevorderd is tot sergeant. Voorts kregen nog enkele spuitgasten hun getuigschrift voor het volgen van een specialisatiecursus.

Nieuw oproepsysteem

Namens de Fluvia-zone mocht officier Luc Vancauwenberghe het korps toespreken. “Nadat we de voorbije jaren sterk hebben ingezet in materieel en de inhaalbeweging hebben gedaan rond persoonlijke beschermingsmiddelen zoals nieuwe helmen en interventiekledij, willen we dit jaar de implementatie doen van enkele softwarepakketten die de operationele werking moeten verbeteren.”

Hij doelde dan onder meer op het nieuwe oproepsysteem dat al ruim een maand operationeel is. “Met deze software willen we de kans op fouten verkleinen, specialisaties over posten heen alarmeren en de opschaling eenvoudiger maken. Er zijn ook meer mogelijkheden voor de brandweerlui om zich beschikbaar te stellen.” (GJZ)