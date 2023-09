Brandweer houdt opendeurdag

Op zondag 17 september zwaait de brandweer van Hooglede opnieuw de deuren open tijdens de traditionele opendeurdag. “Het wordt een boeiende en leerrijke opendeurdag voor jong en oud.”

“Bezoekers kunnen kennismaken met het reilen en zeilen van de brandweer. We voorzien een dag vol spannende activiteiten en demonstraties. Onze voertuigen en de bijpassende uitrusting zullen klaar staan om bezichtigd te worden. Daarbovenop voorzien we informatieve demonstraties rond brandveiligheid en preventie”, vertellen kapitein Johan Wardenier en brandweerman Steven Vandenbussche.

“Toeschouwers ontdekken hoe je thuis brandrisico’s kunt verminderen en hoe te reageren in noodsituaties. Speciaal voor de jongere bezoekers bieden we een spannende rondrit aan in een echte brandweerwagen. Er zijn leuke brandweerspelletjes voorzien die zowel plezierig als educatief zijn. Uiteraard kan er nagepraat worden op ons gezellige zonneterras met een drankje of braadworst.”

Nieuwe vrijwilligers

De brandweer van Hooglede en Gits zijn nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers die het team willen versterken. ‘Onze opendeurdag is een ideale gelegenheid om te tonen wat een brandweerman of brandweervrouw kan betekenen voor de mensen uit de regio. De demonstraties zullen hopelijk tot de verbeelding spreken en wie weet zijn er geïnteresseerden die misschien overwegen om ons korps te vervoegen. De toekomstige collega’s zullen mogelijke kandidaten met plezier uitleg geven. Of je nu zelf een enthousiaste brandweerfan bent, nieuwsgierig bent om zelf brandweerman/vrouw te worden of gewoon op zoek bent naar een leuke gezinsactiviteit: iedereen is welkom vanaf 13 uur in de kazerne aan de Grote Noordstraat 25”, zeggen Johan en Steven. (EVG)