Brandweer houdt oefeningen in voormalig woonzorgcentrum O.L.V. van Troost

Welzijnsvereniging Het Dak heeft aan de Hulpverleningszone 1 de toelating gegeven om in het voormalige woonzorgcentrum O.L.V. Van Troost op de hoek van de Rustoordstraat en Herenweg in Knokke-Heist brandweeroefeningen te houden.

Sinds de verhuis van de bewoners naar het nieuwe woonzorgcentrum De Polderparel in de Westkapellestraat staat het gebouw leeg en is het voor de brandweer dus een unieke kans om er allerlei interventietechnieken uit te proberen.

In de tweede helft van juni en in september, dus niet in juli en augustus, plant onze brandweer er op geregelde tijdstippen oefeningen en kun je dus op de parking brandweervoertuigen en ambulances zien staan. Omwonenden hoeven dus niet te panikeren, als ze plots rook uit de ramen zien ontsnappen. Deze rookontwikkeling dient enkel als mistig gordijn om onze spuitgasten te leren omgaan met perslucht en zich in de duisternis te oriënteren en een weg te banen langs diverse obstakels.