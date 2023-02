Brandweer heeft nieuwe ladderwagen: Investering van 810.000 euro moet zo’n 20 à 25 jaar meegaan

De brandweerpost Zwevegem heeft vorige week zijn nieuwe ladderwagen officieel ontvangen. De wagen vervangt het dertig jaar oude exemplaar dat al een tijdje buiten dienst was. Brandweerzone Fluvia investeerde 810.000 euro.

Vorige week werd een nieuwe ladderwagen voor hulpverleningszone Fluvia in gebruik genomen. Hij kreeg een plaatsje in de kazerne van brandweerpost Zwevegem. Deze automatische ladderwagen, die een knikarm heeft en tot een hoogte van dertig meter kan uitschuiven, komt er als vervanging van de vorige ladderwagen, die na dertig jaar zijn diensten had bewezen.

De afgelopen jaren werd vanuit hulpverleningszone Fluvia al serieus geïnvesteerd in rollend materieel, zoals multifunctionele autopompen, poolwagens, enzovoort.

Eenvoudiger werken

“Deze nieuwe ladderwagen is ondertussen het vijfde exemplaar van dezelfde constructeur die de afgelopen jaren werd besteld”, zegt zonecommandant Olivier Dorme. “Zo staat dit type ook in de brandweerposten van Kortrijk, Avelgem, Belgiek (Deerlijk) en Menen, waar in die laatste post in 2021 een ladderwagen werd opgeleverd. Hiermee trekken we de kaart van de uniformiteit, wat het voor de manschappen eenvoudiger maakt om over de verschillende brandweerposten heen te werken.”

Het is hetzelfde type als in Kortrijk, Avelgem, Belgiek en Menen

Onlangs werden in de zone ook vier nieuwe, kleinere voertuigen in gebruik genomen voor de verplaatsing naar opleidingen of kleine interventies zoals bij stormschade, wespenverdelging of wateroverlast. Het komende jaar worden nog een aantal voertuigen verwacht, waaronder twee nieuwe ziekenwagens die vorig jaar zijn besteld.

Hoogtechnologisch

De nieuwe ladderwagen is gebouwd op een chassis van Mercedes Benz met een wielbasis van 4,76 meter. Afgelopen weken werden er voor de manschappen van Zwevegem enkele opleidingsmomenten voorzien.

“En dat is nodig, want de ladderwagen is een technologisch hoogstandje”, zegt Olivier Dorme. “Hij kan ingezet worden voor horizontale evacuaties van slachtoffers, stormschade, reddingen bij brand, blussingen vanop hoogte of om bijvoorbeeld duikers te water te laten… Met deze nieuwe ladderwagen willen we weer twintig tot vijfentwintig jaar operationeel zijn.” (GJZ)