Brandweer Harelbeke zoekt twee ontsnapte slangen

In Harelbeke zijn er vandaag twee slangen ontsnapt van bij een inwoner. Het gaat om een Koningspython, die niet gevaarlijk is en andere onbekende slang, die misschien wel gevaarlijk kan zijn. “Op dit moment gaan we er vanuit dat de slangen nog dicht bij het huis zitten en zijn we aan het zoeken in de tuin”, vertelt luitenant Philip Kerckhove van brandweerzone Fluvia.

Vandaag zijn er in Harelbeke twee slangen ontsnapt uit het serpentarium van een inwoner, die ze als huisdier houdt. De brandweerzone Fluvia is ter plaatse om de dieren op te sporen. “Het gaat om een Koningspython, die doorgaans geen gevaarlijk reptiel is. De tweede slang is een wit-gele slang en zou misschien wel gevaarlijk kunnen zijn. Twee van onze brandweermannen hebben een speciale opleiding gevolgd om reptielen te vangen en zoeken op dit moment naar de dieren in de tuin”, laat luitentant Philip Kerckhove van brandweerzone Fluvia weten.