Brandweer haalt ree uit het kanaal

Zaterdagavond werd de brandweer van De Panne, Veurne en Diksmuide uitgestuurd naar de Veurnekeiweg in De Panne. In het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort was een ree in het water gesukkeld en geraakte er blijkbaar niet meer uit.

Met een bootje werd het hertje uit het water gevist maar spijtig genoeg was het diertje al gestorven door uitputting en kon enkel het kadaver aan aan land worden gebracht. Het is niet de eerste keer dat er in het kanaal langs de Veurnekeiweg een zwemmende ree werd aangetroffen. (José Tyteca)