Brandweer haalt net voor huwelijk weggewaaide bruidssluier uit boom

Het brandweerkorps van het West-Vlaamse Lendelede stond ooit al voor hetere vuren, maar bij een opvallende interventie op het Dorpsplein waren ze vrijdagnamiddag wel héél vlug ter plaatse. Toen de sluier van de bruid in spe door een plotse windstoot ging vliegen stonden de brandweerlieden meteen paraat om die uit een boom te halen.

Eén en ander valt natuurlijk te verklaren door het feit dat bruidegom Jens Denorme zelf vrijwillig brandweerman in het korps is en dat zijn collega’s al met de ladderwagen ter plaatse waren om hem en zijn bruid Celine Vandenbulcke met de nodige luister felicitaties over te brengen. Het kille weer met regen en wind kon de sfeer niet drukken, maar toch liep het net voor de dienst ei zo na mis en ging de sluier de lucht in.

Het koppel hield het hoofd daarbij opvallend genoeg koel. “Met dank aan de collega’s , die meteen in actie schoten”, knipoogt Jens. “Van een geluk bij een ongeluk gesproken, maar hun aanwezigheid kon niet beter getimed zijn.”

Even werd de ladder op de wagen in stelling gebracht om de heikele missie te voltooien, maar uiteindelijk besloten de spuitgasten een andere ladder tegen de boom te zetten en zo de klus te klaren. Luttele minuten later prijkte de sluier tot opluchting van de bruid alweer op haar hoofd en kon de huwelijksplechtigheid op tijd beginnen.