Brandweer Gits pakt opnieuw uit met barbecue

De brandweer van Gits organiseert op 24 juni vanaf 19 uur in sporthal Ogierlande de 22ste editie van de brandweerbarbecue à volonté.

Volwassenen betalen 18 euro en kinderen slechts 10 euro. “Kaarten kunnen uiteraard bij ons verkregen worden. Daarnaast zijn we nog op zoek naar vrijwilligers om ons brandweerkorps te versterken. Iedereen kan in aanmerking komen want ons takenpakket is erg ruim”, klinkt het bij de Gitse brandweer. Kandidaten kunnen meer info vinden op https://zonemidwest.be/jobs/brandweervrijwilliger . Wegens een interventie konden ze niet allemaal op de foto en zien we enkel van links naar rechts: Wouter Dinneweth, Thijs Cool, Jan Buyschaert en Aaron Vervaecke. (EVG)