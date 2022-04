Brandweer Gits opent kazerne voor publiek

Op zondag 24 april opent de brandweerkazerne van Gits de deuren. Iedereen is er vanaf 10 uur welkom voor informatie, demonstraties en animatie.

“We willen tijdens onze opendeurdag voor elk wat wils aanbieden. Zo informeren we de mensen over het belang van een evacuatieweg in de eigen woning. Er wordt een rookhuis opgesteld waarbij het de bedoeling is om je oriëntatie te zoeken in de rook. Geloof me, het is minder evident dan het lijkt. Daarnaast zijn er doorheen de dag verschillende demonstraties met onder andere de tuimelwagen. Je kunt zelfs Gits dorp aanschouwen vanuit de ladderwagen.”

“We tonen ook wat je moet doen bij een brandende frietketel, we oefenen enkele blustechnieken en demonstreren de hulpverlening bij een verkeersongeval.”

“We hopen met al deze demonstraties mensen warm te maken om ons team van brandweervrijwilligers te vervoegen. We zijn nog steeds op zoek naar mensen die graag willen toetreden tot ons korps.”

Kinderanimatie

“Omdat die interesse al kan aangewakkerd worden van kleins af aan voorzien we op onze opendeurdag ook animatie voor de kinderen. Ze kunnen meerijden met de brandweerwagen of helpen blussen zoals echte brandweerlui. We maken er alvast een boeiende dag van en wie weet mogen we kennis maken met toekomstige nieuwe brandweervrijwilligers”, aldus de Gitse brandweer.

Wie er zondag niet bij kan zijn maar toch graag wat meer info wenst over het beroep van brandweervrijwilliger, is van harte welkom op zondagvoormiddag 8 mei of kan mailen naar francis.bral@zonemidwest.be .

