Brandweer en politie bevrijden baby snel uit afgesloten auto: “Gelukkig was mijn zoontje aan het slapen”

In Mariakerke (Oostende) zat een baby korte tijd vast in een auto. De moeder had in een onbewaakt moment het portier dichtgedaan, terwijl de sleutels nog in de auto lagen. Politie en brandweer snelden ter plaatse en konden snel het kindje bevrijden.

De oproep voor de opgesloten baby liep dinsdagnamiddag bij de politie binnen. Het voorval vond plaats in de wijk Mariakerke. Een moeder had de deur van haar wagen dichtgegooid, terwijl de sleutels nog in de auto lagen. De baby zat in een kinderzitje op de achterbank. Er was geen onmiddellijk gevaar. De toegesnelde politie- en brandweerdiensten konden na enkele minuten moeder en baby weer herenigen.

“Ik kwam aan op de oprit en had mijn spullen in mijn hand, toen ik uitstapte. Ik wou mijn zoon uit de auto halen, legde mijn gsm en autosleutel in de maxi cosi om die los te kunnen maken. De autoportieren had ik al op voorhand gesloten. Doordat de auto te dicht bij de muur stond, slaagde ik er niet in de maxi cosi uit de auto te halen. Ik besloot dus via de andere kant mijn zoon eruit te halen en deed de autodeur dicht. Op dat moment schoot het me te binnen dat ik de auto al op voorhand had gesloten…”, doet de mama het relaas.

Autoruit ingeslagen

“Ik belde meteen mijn garage, maar de garagist zei dat ik beter de politie kon bellen. Ik belde toen de politie, die de brandweer stuurde. In amper vij minuten waren ze ter plaatse en binnen de kortste keren haalden ze mijn zoontje veilig uit de auto door een ruit aan de andere kant van de auto in te slaan”, zegt de mama

“Ze waren ook super vriendelijk en begripvol. Ik voelde me een slechte moeder door wat er gebeurd is, maar gelukkig was mijn zoon mooi aan het slapen en stond de auto in de schaduw. De brandweermannen hebben mij gerust gesteld en gezegd dat dit nog gebeurt. Ik mocht mijn zoon direct bij mij nemen en samen met hem even bekomen. Ik kan ze niet genoeg bedanken voor hun hulp en hun snelle tussenkomst. En wees gerust, ik ga mijn auto nooit meer sluiten voordat ik alle deuren sluit”, besluit de mama.