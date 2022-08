Brandweer Brugge organiseert opendeur met tal van activiteiten

Op zaterdag 27 augustus organiseert de brandweerpost Brugge opnieuw een opendeurdag voor het grote publiek.

Iedereen is welkom van 13.30 tot 17.30 uur in de brandweerkazerne aan de Pathoekeweg 215 in Brugge. Er worden doorlopend verschillende demonstraties gegeven over branden en ongevallen, maar ook door het RED-team, de duikers, de jeugdbrandweer en de ambulanciers. Voor de kinderen en jongeren worden leuke activiteiten voorzien waaronder een spectaculaire deathride, springkastelen, blushuisje… Voor de fans van de TV-reeks Onder Vuur hebben ze ook nog een leuke verrassing in petto. De nieuwe kalenders 2023 zullen die dag ook beschikbaar zijn. (JV)