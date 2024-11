Brandweer blikt met voldoening terug

Hoewel de situatie ongezien was, blikt commandant Filip Vandenberghe van Brandweer Diksmuide met veel voldoening terug op die periode. “We hebben toch een aantal mensen kunnen vrijwaren voor wateroverlast en bijkomende grote problemen, door bijvoorbeeld massaal zandzakken te leveren, door het vrijwaren van kritieke elektrische installaties aan pompgemalen en elektriciteitscabines of door de assistentie te leveren bij de aanleg van dijken en bij evacuaties van de woningen ter hoogte van de Winterdijk”, zegt Filip Vandenberghe. “Ook de samenwerking tussen alle disciplines en diensten was nooit gezien. We kregen hulp uit heel Vlaanderen, zelfs van brandweerzones uit Antwerpen. Als ik daaraan terugdenk, heb ik het gevoel dat het geheel van hulpverlening goed verlopen is. We hebben ook massaal veel dankwoorden gehad van burgers en ook bij de manschappen was er achteraf veel dankbaarheid dat ze hun steentje hebben kunnen bijdragen.”

Niettemin moesten alle brandweerlui stevig uit hun pijp komen om de vele oproepen aan te kunnen. “Brandweer Westhoek heeft het voordeel dat we met enorm veel vrijwilligers werken. Het is de grootste vrijwilligerszone van het land. Wij hadden daardoor een grote slagkracht. We hebben periodes gehad waarbij we 400 mensen in één keer konden inzetten, maar dat was nodig om meer dan 1.200 interventies in 10 dagen te beantwoorden. We zijn toch vrij diep in het rood gegaan. Dat is iets wat we willen monitoren in de toekomst als dat nog eens voorvalt. Sommige mensen, onder wie ikzelf, hebben in die tien dagen 160 uur gepresteerd. Dat is van het goede teveel.”

Voor de rest zou de kapitein weinig anders gedaan hebben. “Op een crisis ben je nooit volledig voorbereid, maar wij hadden toch enkele plannen die gewerkt hebben. Werken in sectoren is daar een voorbeeld van. We hebben daar een aangenaam gevoel bij. Of we nu beter gewapend zijn? Ik vrees dat daar geen betere aanpak mogelijk is. De brandweer treedt op als het eigenlijk al te laat is. We zien dat de klimaatverandering sterker uitgesproken zal winnen tegenover ons. Er moeten structurele maatregelen komen om het water te beheersen in onze contreien. Fluviale overstromingen, daar kan je je niet tegen wapenen. Mocht het water nog tien centimeter gewassen hebben, dan hadden we andere scenario’s. Dan stond een deel van Diksmuide onder water.” (TOGH)