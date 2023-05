Brandweer bevrijdt beklemd meisje uit… babyschommel

“Waar brandt het?” Bewoners rond het speelplein van de Ieperse Ligywijk keken donderdagnamiddag nieuwsgierig op, toen Brandweer Westhoek de wijk binnenreed.

De brandweer was niet opgeroepen voor brand, maar voor een beklemd persoon. De oproeper was een jong meisje, dat de hulpdiensten had ingeschakeld voor haar vriendinnetje.

Het meisje was in een babyschommel gekropen en kon er niet meer uit. Twee brandweermannen haalden haar uit de schommel, waarna iedereen snel weer kon beschikken. Het meisje was niet gewond. (TP)