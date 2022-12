Brandweer Aarsele viert Sint-Barbara

Na twee afgelaste edities kon de brandweerpost van Aarsele dit jaar de Sin-Barbaratraditie eindelijke terug opnemen. De post, die sinds 1 april een nieuwe postoverste heeft, heeft een druk interventiejaar achter de rug. De ‘drielingstorm’ Dudley, Eunice en Franklin, die in februari in West-Vlaanderen code rood meermaals liet afkondigen, zat daar zeker voor iets tussen. In 2023 wil de post in Aarsele verder inzetten op het aantrekken van extra personeel. “We zijn een jonge groep, maar blijven zoeken naar nieuwe mensen die onze passie willen delen”, klinkt het. De Sint-Barbaraviering is traditioneel ook het moment om enkele mensen te huldigen. Zo kregen Danny De Marrez en Hervé Van Parijs een medaille tweede klasse, Geert De Brabandere ontving de medaille eerste klasse, Dirk Debeuckelaere kreeg de onderscheiding Ridder in de Leopoldsorde en tot slot kreeg Antoon Van Overbeke de gouden medaille der kroonorde. (WME/foto WME)