Brandstofleverancier vult benzinepomp met diesel in tankstation Zwevezele

In het Texaco-tankstation op de Hille in Zwevezele heeft een fout van de leverancier woensdag voor heel wat problemen gezorgd. De leverancier vulde er immers de tank waar normaal gezien Euro 95-benzine in moet op met diesel. Bestuurders die er nadien gingen tanken, tankten dan ook de verkeerde brandstof in hun wagen. De uitbaatster van het tankstation zit erg in haar maag met het incident.

“Er is inderdaad een verkeerde levering gebeurd”, zucht de uitbaatster van het tankstation als we haar contacteren over de problemen. “De leverancier heeft woensdag verkeerdelijk de benzinetank aangevuld met diesel. “Daardoor tankten heel wat auto’s de verkeerde brandstof, met als gevolg dat die na een tijdje in panne vielen.” Hoeveel gedupeerden er zijn, is niet duidelijk. “Het heeft geduurd tot de eerste auto’s problemen begonnen te ondervinden en iemand me liet weten dat er iets niet pluis was. We zijn toen meteen beginnen zoeken wat er mis kon zijn, maar aangezien er net een levering was geweest, was de link snel gelegd. Ik heb toen donderdagochtend meteen de pomp afgesloten.” Maar heel wat kwaad was ondertussen geschied.

Schade vergoed

De uitbaatster zit dan ook heel erg verveeld met de zaak. “Vooral omdat ik er zelf eigenlijk niets aan kan doen”, zegt ze. “Al ben ik nu wel degene die met de miserie achterblijft, want ik ben degene die de situatie moet proberen rechttrekken en bij wie de mensen hun beklag komen doen.” In ieder geval zal ze er wel alles aan doen om die scheve situatie ook recht te zetten. “Het zal allemaal in orde komen”, verzekert ze ons. “We raden de mensen aan om een dossier te laten opmaken bij hun verzekering en ons te contacteren. Dan zullen wij een adres doorgeven van de juiste dienst bij Texaco waarnaar ze het dossier kunnen doorsturen. De schade zal hoe dan ook vergoed worden. Maar ondertussen is iedereen wel geambeteerd natuurlijk. Het tankstation bestaat al sinds 1960 en het is de eerste keer dat we zoiets voor hebben. En hopelijk was het ook de laatste keer, want leuk is anders”, besluit ze.