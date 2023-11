Brandpreventiecampagne in Woumen afgetrapt met infosessie: “West-Vlaanderen telt grootste aantal bedrijfsbranden”

De Boerenbond Bedrijfsgilde, de gemeente Houthulst en Prevent Agri organiseerden op woensdag 8 november een infosessie over de brandpreventiecampagne. De bijeenkomst vond plaats in ’t Rooneplezier in Woumen.

Burgemeester van Houthulst, Jeroen Vandromme, verwelkomde iedereen en wees op het belang van deze campagne. “Het is niet toevallig dat dit gelinkt is aan de land- en tuinbouwsector. De voorbije jaren wees onderzoek binnen de industriebranden uit dat deze sector zeer risicovol is”, aldus de burgemeester.

Grootste aantal bedrijfsbranden bij ons

“Cijfers tonen aan dat de bedrijfsbranden jaarlijks stijgen. West-Vlaanderen telt hierbij het grootste aantal bedrijfsbranden. Daarom is deze campagne van groot belang. Preventie is immers heel belangrijk en kan heel wat branden voorkomen, wat niet alleen de schade aan de gebouwen maar ook de sterfte van dieren fel kan verminderen.”

Ook Prevent Agri was aanwezig tijdens de infosessie. Het bedrijf staat in om de veiligheid en het welzijn van de werknemers in de groene sector te verbeteren. Ze lieten dan ook duidelijk blijken wat ze kunnen betekenen voor land- en tuinbouwbedrijven en hoe ze heel wat problemen kunnen helpen oplossen. Op die manier werd het een avond vol tips en uitleg over zowel de wetten, als over de brandpreventie.