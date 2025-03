Brandon helpt met Make-a-Wish om droom van kankerpatiënt Mathijs (16) te verwezenlijken: “Sneakers worden gesigneerd door spelers van LA Lakers!”

Zondag 2 maart volgde Mathijs Werbrouck (16), Kinderkrak van Waregem en hersenkankerpatiënt, een workshop sneaker customizing bij de veelzijdige artiest Brandon Carrette (27) in Kuurne. Basketfreak Werbrouck vliegt eind deze maand naar Los Angeles om er een wedstrijd en enkele spelers van zijn favoriete team LA Lakers te zien. Die zullen dan ook met plezier zijn speciale sneakers handtekenen, waarna Brandon er de allerlaatste vernislaag op zal leggen. “Ik twijfelde niet toen Make-a-Wish me contacteerde. Als ik iemand kan helpen, zal ik dat altijd doen!”

Dankzij de projecten van Make-a-Wish hebben al talloze kinderen in vaak héél lastige situaties toch nog fantastische momenten kunnen beleven. De internationale non-profitorganisatie steekt al sinds 1980 van alles in het werk om de wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte te vervullen. Zondag 2 maart kon de Waregemse Kinderkrak Mathijs Werbrouck een halve dag een workshop sneaker customizing volgen bij de Kortrijkse tatoeëerder – en eigenlijk autodidactisch Urban Art-manusje-van-alles – Brandon Carrette in zijn atelier in Kuurne.

Carrette louter een tattoo-artiest noemen, doet eigenlijk afbreuk aan z’n talent. Hij is zaakvoerder van Brandy’s Tattoo in de Kortrijksestraat in Kuurne, maar doet er ook, onder andere, aan sneaker customizing, een urban-kunstvorm waarbij schoenen worden beschilderd. “Je doet er eerst de fabrieksvernislaag af en zo kan je het leder beschilderen”, legt hij het proces uit. Eén sneakerpaar customizen kan zo al snel twaalf à zestien uur in beslag nemen. Het is een kunst op zich, zo blijkt.

Tuning is not a crime

Eigenlijk is het via een nog andere passie van Brandon dat het contact met Make-a-Wish Foundation er in eerste instantie kwam: tuning (het modificeren van auto’s, red.). Hij heeft zelf een Hyundai i30 Fastback, wat in de community blijkbaar niet bekendstaat als een klassieke tuningwagen. Hij is volledig autodidact. “Het is allemaal begonnen met simpele YouTube-video’s over tuning die ik bekeek met een maat. Ik probeerde mijn eigen auto te wrappen, en dat lukte, en dan deed mijn maat de details van het design”, schetst hij het begin van zijn tuningverhaal.

De auto van de vriend in kwestie, en de auto’s van hun beide vriendinnen, volgden snel. “En zo sta ik ondertussen wel geregeld eens met mijn auto op een tuningbeurs. Om me bezig te houden ben ik daar tussendoor vaak bezig met sneakers te beschilderen.” Twee vliegen in één klap. “Door die tuningmeetings was een van de medewerkers van Make-a-Wish me op het spoor gekomen. Ze vroegen me of ik een workshop wou voorzien voor Mathijs. Ik twijfelde niet. Het is iets waar ik volledig achter sta. Als ik iemand kan helpen, dan zal ik dat altijd doen.”

En zo geschiedde. Zondag ging Mathijs, samen met zijn zus Alice en ouders Koen en Nele, langs in z’n atelier. Er waren ook twee medewerkers van Make-a-Wish aanwezig. Het was trouwens Brandons allereerste workshop in die hoedanigheid. “Ik had dus wel wat stress, maar Mathijs had misschien nog wat meer stress. Hij wist van niets. Blijkbaar zag hij mijn logo van mijn zaak en dacht hij dat ik een tattoo zou zetten”, lacht Brandon. “Het ging heel goed. We babbelden eerst wat over sneakers en basketbal, zijn twee passies. Ik had al een ontwerp afgedrukt voor zijn schoen. We bespraken het ontwerp – hij was fan – en daarna stak ik hem in het werk.”

Waregem to LA

Mathijs is basketter bij ION Basket Waregem. Hij is ook een enorme LA Lakers-fan, een van de grootste basketclubs uit de NBA-geschiedenis. Op veertienjarige leeftijd kreeg de jongeman te horen dat hij een kwaadaardige hersentumor had. Hij liet zich echter niet kennen en blijft doorzetten. Ondertussen is hij al aan de betere hand, benadrukt Brandon. In het kader van Make-a-Wish zal de Waregemnaar eind maart naar de States trekken om er een wedstrijd van de Lakers te bekijken.

“Hij zal er ook enkele spelers ontmoeten”, zegt Brandon. “Zondag hebben we zo’n vier uur lang werk gemaakt van zijn speciale sneakers. We zijn al goed vooruit geraakt, maar het is nog niet volledig af. Ik zal zelf het volledige design, met onder andere een logo van de LA Lakers, afwerken nog voor hij op reis vertrekt. De finale vernislaag doe ik er wel nog niet op. Het is de bedoeling dat enkele spelers de sneaker zullen handtekenen. Eens hij terug is, werk ik dan alles af met de laatste vernislaag.” En zo zal Brandon dus een sneakerpaar met een wel héél bijzonder verhaal aan zijn collectie kunnen toevoegen!