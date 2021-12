Brandalarm in kinderdagverblijf Benjamien in Houtem

In de buitenschoolse kinderopvang Benjamien in de Dorpsstraat in Houtem bij Veurne ging maandagochtend het brandalarm af. Het ging om een automatisch brandalarm die om 6.50 uur geactiveerd werd waarna de brandweer van Veurne meteen opgeroepen werd om ter plaatse te gaan.

Er bleek gelukkig niets aan de hand te zijn. “Het alarm trad plots in werking toen de eerste begeleider van Benjamien het kinderdagverblijf binnen ging”, zegt Tom Van Rompaey, communicatiemedewerker van stad Veurne.

“Er waren op dat ogenblik ook nog geen kindjes aanwezig dus. Waarom het brandalarm afging, is niet duidelijk, wellicht ging het om een verkeerde manipulatie, want er was niets aan de hand.”

Het alarm kon afgezet worden en de brandweer kon snel terugkeren. (JH)