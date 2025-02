Brand ontstaan in schuurtje van zelfstandige schilder

Langs de Kweekstraat in Ingelmunster is vrijdagavond brand ontstaan in het schuurtje van een zelfstandig schilder. Een elektrisch vuurtje, gebruikt om schilderwerk te drogen, ligt wellicht aan de oorzaak. “Gelukkig ligt het materiaal dat ik het meest gebruik in mijn bestelwagen”, reageert de bewoner.

Het was iets na 17 uur vrijdagavond toen de man zag dat er rook uit de opslagplaats achter zijn woning kwam. Mogelijk was de brand al enige tijd aan de gang. “Ik had deze voormiddag wat kleinere stukken geschilderd, kastdeurtjes en dergelijke”, begint de bewoner. “Vervolgens heb ik een elektrisch vuurtje aangezet zodat alles sneller zou drogen. Dat doe ik vaak maar blijkbaar liep het daarmee vandaag verkeerd.”

Het blijft onduidelijk waarom het vuurtje precies brand veroorzaakte maar de schade is groot. De benedenruimte is van boven tot onder zwartgeblakerd en heel wat materiaal smolt of ging in vlammen op. “Gelukkig is de zolder gevrijwaard gebleven en lag mijn belangrijkste schildermateriaal in mijn bestelwagen”, gaat de man verder. “Ik heb ook nog een loods in Roeselare, voorlopig kan ik wel nog verder.”

Door de hitte sprongen alle ramen van het schuurtje. Volgens de brandweer is het een geluk dat ze slechts barstten en niet volledig stuk sprongen. “Als er zuurstof bij de brand gekomen was, dan hadden we hier wellicht een uitslaande brand gehad”, klinkt het bij de brandweer. “Het was ook slim van de bewoner om de poort terug te sluiten nadat hij de brand opmerkte. Zo heeft het vuur deels zichzelf gesmoord.”

De brandweer was geruime tijd in de weer om het schuurtje grondig na te blussen. Tot die tijd bleef de Kweekstraat volledig afgesloten door de brandweerwagens.