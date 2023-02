Brand in Westmeers blijkt vals alarm

De brandweer van Brugge werd dinsdagavond opgeroepen voor een brand in de Westmeers, maar dat bleek vals alarm.

Even na half negen dinsdagavond kreeg de brandweer van Brugge een oproep van brand. In de Westmeers zou een zware rook hangen. De brandweer en politie kwamen massaal ter plaatse maar konden geen brand detecteren. Ook in de naburige smalle straatjes werd gezocht maar zonder resultaat. Na 15 minuten keerde iedereen terug richting kazerne.