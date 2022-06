Brand in stal van onbewoonde woning in Koolskamp allicht aangestoken

De brandweer van Ardooie moest zaterdagmiddag omstreeks 13.45 uur tussenkomen nabij een woning op de hoek van de Diksmuidse Boterweg en de Holdestraat in Koolskamp. Daar was er op twee verschillende plaatsen in een achterliggende stal een brandje.

In de woning woont er momenteel, na het overlijden van de bewoonster, niemand meer. Het waren buurtbewoners die merkten dat er iets aan de gang was in de stal. Zij verwittigden onmiddellijk de brandweer. “We stelden op twee verschillende plaatsen een brand vast. Zowel in het geitenhok als in een ruimte waar materiaal opgeslagen wordt, was er vuur”, aldus brandweerofficier Johan Vandeputte van de brandweer van Ardooie. De brand is dus allicht aangestoken.

Vuur snel onder controle

De brandweer en politie vonden in de omgeving van de stal ook brandversnellers. Dat doet vermoeden dat de brand werd aangestoken. Wie er achter deze daad zit, is momenteel nog onduidelijk. De brandweer kreeg uiteindelijk het vuur snel onder controle. De schade bleef beperkt tot de oude stal.