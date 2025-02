Brand in appartementsgebouw Kortrijk blijkt aangestoken: Spullen in gemeenschappelijke ruimte in brand gestoken

De brandweer moest in de nacht van vrijdag op zaterdag zes bewoners evacueren uit een appartementsgebouw langs de Stationsstraat in Kortrijk. Op de derde verdieping was brand ontstaan in de gang. De schade is aanzienlijk. Het parket van West-Vlaanderen meldt nu dat de brand is aangestoken.

Een van de bewoners van het appartementsgebouw sloeg iets voor 1 uur ’s nachts alarm maar de brand was wellicht al enige tijd aan de gang. Later zou blijken dat die ontstaan was in de traphal van de derde verdieping. Wat materiaal dat in de gang stond -de brandweer kon enkel nog vaag een kinderwagen en wat kledij ontwaren- vatte om onduidelijke reden vuur.

In de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw waren geen rookmelders aanwezig. De brand werd pas opgemerkt toen de hele hal al vol rook ging en die onder de deuren van de appartementen sijpelde. Drie bewoners konden via de traphal in veiligheid gebracht worden.

Drie anderen, een moeder met twee jonge kinderen, werden uit voorzorg met een ladderwagen naar beneden gebracht. Allen kregen wat rook binnen en werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

Hun appartementen hadden stevig te lijden onder de rook en in de traphal is alles zwartgeblakerd. Op de andere verdiepingen van het gebouw bleef de schade beperkt. De oorzaak van de brand is voorlopig onduidelijk. De politie nam de derde verdieping in beslag en het parket stelde een branddeskundige aan. Het is nog niet duidelijk of er mogelijk kwaad opzet in het spel is.

De bluswerken en de vaststellingen namen geruime tijd in beslag. Tot die tijd bleef de Stationsstraat volledig afgesloten voor verkeer.