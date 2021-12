Bram en James starten wijnbar en -handel L’Opéro

Binnenkort openen Bram Vermoote en James Vandendorpe in de Stationsstraat nabij de spoorweg in Loppem hun wijnbar L’Opéro. De wijnhandel is ondertussen wel al opgestart. “Onze smaak valt in de smaak bij de mensen.”

Bram Vermoote (30) en James Vandendorpe (23) hebben allebei Brugse roots. “Ik heb een tijd in Oostakker gewoond. Hier in Loppem voelt het als thuiskomen voor ons”, begint Bram. In het voormalige kapsalon aan de spoorweg starten ze binnenkort hun wijnhandel L’Opéro. Al zal het veel meer zijn dan enkel een zaak waar je wijn en bubbels kunt kopen. In een gezellig kader zal het duo er ook gasten ontvangen die er gezellig iets willen komen drinken. “We bieden een gamma zorgvuldig geselecteerde wijnen en bubbels aan, nu ook voor de feestdagen. We kiezen voor een mix van betaalbare en goede wijn uit verschillende landen, voor zowel kenners als liefhebbers. We selecteren onze wijnen volgens eigen smaak, wat duidelijk een goede manier is. Tot nog toe ontvangen we enkel lof over onze wijn. We concentreren ons heel bewust op ‘andere’ wijn dan de klassieke wijnhandelaar. We zijn ook verdeler van het champagnemerk Bollinger. Op onze webshop is ons aanbod te ontdekken.”

Passie voor wijn

Bram en James delen al jaren een gezamenlijke passie voor wijn. “Het is allemaal begonnen als een liefhebberij. Gaandeweg hebben we ons in wijn gespecialiseerd. Zeggen dat we dé grote kenners zijn, zou te ver gaan, maar onze smaak valt duidelijk in de smaak bij de mensen. Dat bracht ons op het idee om een eigen wijnbar/shop te starten en we waren op zoek naar een pand in de streek van het Brugse. Hier in Loppem klopt het plaatje volledig. We zijn hier ondertussen ook ingeburgerd, want we wonen al bij de zaak. We voelen ons helemaal thuis in Loppem, een dorp waar leven in zit. Maar de opening van de zaak loopt vertraging op door tegenslagen tijdens de verbouwingen. ”

Bram en James organiseren ook degustaties voor families, bedrijven en organisatoren van evenementen. “Wijnproeverijen bij ons in de zaak, bij de mensen thuis of op locatie: we zijn daar heel flexibel in. Ook verenigingen die een wijnverkoop willen organiseren en horecazaken die nieuwe wijnen willen aanbieden, kunnen bij ons terecht. We willen voor iedereen toegankelijk en verstaanbaar zijn en trachten daarom ook een normale uitleg te geven.” (BC)

www.lopero.be