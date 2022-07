Bram De Langhe zwemt vrijdagnacht kanaal over

Waregemnaar Bram De Langhe kreeg de bevestiging van zijn schipper ‘Eddie’ dat hij vrijdagavond om klokslag 23 uur aan zijn onderneming om van Engeland naar Frankrijk te zwemmen kan beginnen.

“Mijn uitdaging was voorzien voor ten vroegste zondag of maandag”, vertelt Bram De Langhe. “Nadat de eerste zwemmer, die op zaterdag van start ging gaan, weggevallen was, neem ik zijn plaats in. Vrijdagnacht om 23 uur zou het zover zijn om van Dover naar Frankrijk te zwemmen waar we op Cap Gris-Nez mikken. Er zou in ideale omstandigheden kunnen gezwommen worden. Slecht een windsnelheid van 2 knopen en praktisch geen golven bij de start.”

“Zo komt het met rasse schreden dichterbij. Nu ga ik nog mijn inkopen doen en mijn eten voorbereiden, de boot bezoeken en dan platte rust staat ook nog op het programma. Sowieso gaat mijn onderneming door omdat ik nu als eerste in het rijtje geprogrammeerd sta. Gaat het dan toch niet door morgennacht, waar ik niet vanuit ga, dat zal dit niet lang op zich laten wachten.”

De definitieve bevestiging volgt vrijdag middag om 12 uur. Bram De Langhe zwemt het kanaal over ten voordele van SOS Kinderdorpen. (ELD)