Bram De Langhe wil op 28 juli Het Kanaal overzwemmen ten voordele van SOS Kinderdorpen: “Vooral het mentale aspect is heel belangrijk”

Bram De Langhe zwom maandag met de vingers in de neus van Nieuwpoort naar Oostende. De Waregemnaar legde de 16 kilometer af in 3u11, slechts twee minuten trager dan het record van Bart Colpaert. Het was niet meer dan een trainingssessie voor de 41-jarige zelfstandige kinesist, die op 28 juli de oversteek van Dover naar het vasteland probeert te maken.

Vorig jaar viel een eerste poging van Bram in het water door het slechte weer. “Om een poging te wagen moet je je al twee jaar op voorhand inschrijven”, vertelt Bram. “Al in 2020 wilde ik een poging wagen. Door corona werd die uitgesteld. Vorig jaar stond een nieuwe poging gepland. Tien dagen ervoor kreeg ik het goede nieuws dat ik deze onderneming zou kunnen aanvatten.

De dag voordien kreeg ik echter te horen van de schipper dat de poging niet doorging door het weer. De wind mag niet boven de 10 knopen zijn, en die bedroeg het dubbele. De ontgoocheling was heel groot. Om mijn knop om te draaien, kookte ik een hele dag voor vrienden. Toen al was beslist om dit jaar opnieuw een poging te ondernemen. Die staat – indien alles naar wens verloopt – op 28 juli gepland.”

Wennen aan koud water

Ondertussen zijn al heel wat trainzwemkilometers afgelegd. “Vorig jaar stonden 1000 kilometers op de teller. Nu zit ik al aan 750 kilometer. Hoofdzakelijk is dit het zwembad ‘De Treffer’ in Waregem. Maar vanaf november zocht ik zwembaden op met een watertemperatuur van 6 à 7 graden. Het is belangrijk om aan koud water te wennen. Vanaf april was Vosselaere Put met een temperatuur van 12 à 13 graden de plaats van gebeuren. Vanaf juni schakelde ik dan over naar tochten in de zee. Het project van Marieke Blomme maakte daar deel van uit. Zo werd een tocht van 16 kilometer georganiseerd tussen Nieuwpoort en Oostende. Een koud kunstje wetende dat ik al een halve Marathon zwom in Vosselare put. Voor mij was dit de ideale training. Iemand maakte nadien nog de omgekeerde beweging, eentje dat ik nog graag had meegedaan, maar dit bleek niet mogelijk. Dit zou ideaal geweest zijn (lacht).”

Om zijn lichaam aan het koude zeewater te laten wennen, traint Bram in zwembaden met een watertemperatuur van 6 à 7 graden. © ELD

“De regel bij de kanaalovertocht is de boot niet aanraken. Een uurwerk en tape zijn eveneens uit den boze. Enkel drie zaken zijn wel toegestaan. Een zwembril en muts en een Speedo zwembroek.”

Ik heb er zes volledige Ironmans opzitten en liep al de kust af van Nederland naar Frankrijk

“Om deze onderneming optimaal voor te bereiden volgde ik een KPNI opleiding (KNPI of Klinische Psycho-Neuro-Immunologie is een gestaag groeiende wetenschap die de samenhang onderzoekt tussen onze psyche, ons immuunsysteem en onze hersenen en hormonen, red.). Daar sprak ik over mijn plannen en die waren niet in dovemansoren gevallen. KPNI sponsort en begeleidt me. Deze onderneming kost me immers al 3500 euro aan de schipper alleen. Er werd ook een shake ontwikkeld die in een slagroomzak kan toegediend worden. Enkel het puntje ervan bijten volstaat.”

Ademhalingsoefeningen

“Om dit soort ondernemingen tot een goed einde te brengen is vooral het mentale aspect heel belangrijk”, gaat Bram verder. “Ademhalingsoefeningen zijn een onderdeel van mijn voorbereiding. Die zorgen voor een meer rustervaring in zee om geen verkeerde beslissingen te nemen. Kan ik falen? Dit kan zeker, door de omstandigheden die ik niet in handen heb. Een extra motivatie is dat ik dit ook voor een goed doel doe: SOS kinderdorpen. Ik word gesponsord per gezwommen uur. In mijn hoofd spookt een tijd van om en bij de 12 uur aankomst in Cap Blanc-Nez. 15 uur kan natuurlijk ook nodig zijn naargelang de omstandigheden.”

Vosselare Put is voor Bram een vaste trainingsplek. © ELD

Bram is niet aan zijn proefstuk toe in extreme duursporten. “Zo heb ik er al zes volledige Ironman’s opzitten en ik liep ook al de kust af van Nederland naar Frankrijk, goed voor 82 kilometer. En ik deed een everesting. Everesting is een activiteit waarbij fietsers een bepaalde heuvel meerdere keren beklimmen en afdalen, om cumulatief 8.848 meter te hebben geklommen, de hoogte van de Mount Everest.”

Piano spelen

“Dit zal echter mijn laatste lange uitdaging zijn. Je pleegt eigenlijk een beetje roofbouw op je lichaam. Mijn doel is gezond zijn, dus leef ik gezond. Maar een Ironman en het Kanaal overzwemmen is niet gezond. Dit doe ik in combinatie met 45 à 50 uren werken in mijn kinépraktijk. Maar indien ik het mentaal nog aankan neem ik deel aan de Ironman van Portugal midden oktober. Dat blijft nog afwachten. Wat ik daarna ga doen? Ik wil leren piano spelen. Dit is iets wat ik bij KPNI ervaren heb. Muziek zorgt voor mentale rust. Ik vind het fantastisch om artiesten bezig te zien.”

“Maar eerst nog deze onderneming tot een goed einde brengen. Mijn tweelingbroer en een goede vriend gaan mee aan boord van het schip. Mijn vrouw blijft bij me de uren voor de start in Engeland. Er is ook een WhatsApp groep aangemaakt waar vrienden en familie berichten kunnen in posten die worden getoond op een groot bord als ik bezig ben aan mijn tocht. Dat kan van aanmoedigingen tot raadseltjes gaan. Hopelijk eindigt dit avontuur met eer en glorie”, besluit Bram De Langhe. (ELD)